Khombole: Un accident de voiture fait trois morts et quatorze blessés dont quatre dans un... Un grave accident s’est produit ce lundi à la sortie de Ndiéyène Sirakh. Bilan : trois morts, quatorze blessés dont quatre graves et sept légers.

Rédigé par leral.net le Mardi 20 Juillet 2021 à 06:26 | | 0 commentaire(s)|

Selon une source, il s’agit d’un véhicule Mitsubishi immatriculé DK 5024 AN en provenance de Mbouloukhtène (Ndiéyène Sirakh) et en partance pour Khombole.



Il s’est renversé à hauteur de la sortie de Ndiéyène Sirakh. Alertés, les sapeurs-pompiers de Khombole sont descendus sur les lieux du drame avant de transporter les victimes au district sanitaire de Khombole.



Parmi les trois victimes ayant succombé suite à cet accident, deux jeunes garçons âgés respectivement de 17 et 32 ans. La troisième est une dame de 55 ans.

