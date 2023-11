Khombole: Une mobilisation XXXL pour le Premier Ministre Amadou Ba, ce mercredi

" C'est la rencontre d'une commune, Khombole, avec un homme, Amadou BA, pour gagner 2024 avec éclat et retentissement" déclare le maire de la localité Magueye BOYE.



"L'accord est signé. Cette grande mobilisation, c'est la contribution de Khombole à la grande tontine de la majorité présidentielle en vue de la victoire du 25 février 2024. Monsieur le Premier Ministre vous allez remporter les élections en 2024. En attendant, nous allons faire de vous le Maire honoraire de Khombole" poursuit-il.



Demandant l'adhésion de la foule, l'édile de Khombole de demander : "où est l'homme du 25 février 2024"? L'assistance de répondre avec insistance : "il est là". Magueye BOYE n'a pas manqué d'attirer l'attention des Sénégalais sur les enjeux liés à nos ressources pétro-gazières." Nous ne confierons pas nos importantes ressources pétro-gazières à des apprentis, des mains inexpertes et tremblantes. C'est pourquoi je dis, pour 2024, par A ou par B, ce sera Amadou BA, à partir de C jusqu'à Z c'est perdu pour tous les autres candidats". Et c'est dans cette ambiance survoltée que le Premier Ministre Amadou BA a pris la parole sous les acclamations de la foule.



" Je suis touché et ému. J'accepte d'être le Maire honoraire de Khombole. Mon histoire avec Khombole est particulière. Mes relations avec le Maire le sont aussi. Elles datent de ses débuts dans l'administration. Je tiens particulièrement à des valeurs comme la loyauté dont il est imbu" a d'abord confié le Chef du Gouvernement, en réponse au Maire Magueye BOYE.



"Je suis à Thiès pour voir l'état d'avancement de nos réalisations, et pour planifier d'autres projets d'envergure... Pour ce qui est des jeunes, on a l'habitude de dire que la jeunesse c'est l'avenir. Je veux vous dire que la jeunesse, c'est également le présent. Et c'est le pacte que je propose aux Sénégalais: ensemble pour la mise en œuvre du troisième plan d'actions prioritaires du PSE. J'ai également écouté toutes vos préoccupations. Elles seront prises en charge. Pour l'accès à l'eau, c'est une question de jour. Khombole aura aussi son stade bientôt dans le cadre du programme national de construction et de réhabilitation des stades" a également livré le Premier Ministre.



" Pour le score (de l'élection présidentielle), vous avez annoncé un pourcentage de 100%. Je vous demande de laisser quelques miettes quand même à l'opposition" finit par conclure le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar déclenchant les applaudissements nourris de la foule.