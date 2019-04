Khoudia Mbaye éjectée du gouvernement : la LD, sans ministre, réaffirme son ancrage dans Benno C’est l’un des enseignements de la formation du nouveau gouvernement. La Ligue démocratique (LD), qui compte parmi les plus fidèles alliés du Président Macky Sall, n’a plus de ministre dans le gouvernement avec l’éviction, hier, de Khoudia Mbaye, désormais ex-ministre de la Promotion des investissements des partenariats et du développement des Téléservices de l’Etat.

Toutefois, le secrétaire général de la formation politique dédramatise. « Nous n’avons pas soutenu Macky Sall pour avoir un poste. Nous l’avons investi candidat à l’élection présidentielle sans aucune condition », a soutenu Moussa Sarr sur la RFM.



Qui ajoute, « aujourd’hui, on est en phase avec le Président et ce qu’il fait ». Et de préciser, « nous réaffirmons notre ancrage auprès du Président. Il n’y a aucun malaise de notre côté. Nous prenons acte de cette décision, et réitérons notre engagement à travailler auprès du chef de l’Etat ».

