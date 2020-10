Kidira: 1376 kilos de Yamba et 05 kg de "Brown" saisis C’est un nouveau coup de maître réalisé par les gabelous sénégalais sur le corridor Dakar - Bamako ! En effet, la brigade commerciale des douanes de Kidira, appartenant à la subdivision de Tambacounda, a saisi 1 376 kg de chanvre indien et 5 kg de ‘’brown’’ (résine de cannabis).



D’après le Bureau des relations publiques et de la communication de la Direction générale des douanes, qui a donné l’information à travers un communiqué de presse, la saisie a été effectuée ce lundi 26 octobre 2020, vers 12 h, sur un camion immatriculé au Mali et transportant un conteneur vide vers Dakar.



«Les trafiquants ont aménagé une cachette dans ledit conteneur où ils ont dissimulé la drogue conditionnée en balles et en paquets», relève le document.



Cette saisie, selon la même source, fait suite à d’autres tout aussi spectaculaires opérées récemment sur le corridor Dakar - Bamako. Il s’agit notamment d’une saisie de 1 076 kg réalisée à Koumpentoum et d’une autre de 2 tonnes 282 kg effectuée à Koungheul.



A rappeler également que quelque 133 kg de chanvre indien ont été saisis en milieu de semaine dernière, lors d’opérations menées par les agents de la brigade maritime de Toubacouta (subdivision de Fatick) et ceux de la brigade commerciale des douanes de Keur Ayip (subdivision de Kaolack), respectivement dans les bolongs de Missirah et à Santhie Diamal, dans la région douanière du Centre, signale le service communication de la douane qui précise que les enquêtes sont en cours.

