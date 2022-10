Kidira / saisie de 300 Kg de cocaïne par la Douane: la drogue estimée à 24 milliards F CFA C’est l'une des plus importantes saisies jamais effectuées au Sénégal.

" Effectivement, c'est la plus grosse saisie de cocaïne opérée à l'intérieur du territoire national par un service de sécurité après celle opérée au port en 2019" confirme une de nos sources.

Rédigé par leral.net le Samedi 29 Octobre 2022 à 22:49 | | 1 commentaire(s)|

En effet, dakarposte a appris que nos vaillants soldats de l'économie (les douaniers), précisément les éléments de la brigade commerciale de Kidira, dépendant de la Direction régionale des Douanes du sud-est rattachée à la direction des opérations douanières, ont intercepté pas moins trois cents kilogrammes (300 kg) de cocaïne sur un camion en provenance du Mali. Une saisie record !



De nos sources, nous tenons que les produits prohibés étaient cachés dans un double fond métallique soudé à l'intérieur du camion.



Ladite saisie est estimée à vingt quatre millards (24.000.000.000) de francs cfa. Vous n'avez pas la berlue !



Aux dernières nouvelles, le chauffeur et l’apprenti chauffeur ont été appréhendés et seront déférés au Parquet après enquête.



La procédure suit son cours.



Chapeau bas à la Douane Sénégalaise !

( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook