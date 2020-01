Kidnappée depuis 2 jours et retrouvée hier à Touba : Coumba Kane explique comment elle a échappé à ses ravisseurs Kidnappée depuis 2 jours selon sa famille, la dame Coumba Kane, âgée de 36 ans et mère de 4 enfants a été finalement retrouvée, hier à Touba. Interrogée par la police de Dianatou, la dame a expliqué qu’elle avait été enlevée par deux hommes qui l’ont coincée dans un taxi clando, alors qu’elle se rendait à l’hôpital, après avoir quitté son domicile à Keur Mbaye Fall, mercredi dernier. Elle soutient également avoir été enlevée avec une autre dame. Elle se serait évadée après avoir blessé un des hommes avant de prendre la fuite en compagnie de cette femme. L’on en saura peut-être un peu plus sur cette affaire dans les prochaines heures.

Rédigé par leral.net le Samedi 18 Janvier 2020



