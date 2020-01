Kidnappée depuis 2 jours : le téléphone de Coumba Kane ne sonne plus Kidnappée depuis 2 jours alors qu’elle se rendait au marché Thiaroye, la famille de Coumba BKane est un profond désarroi. Alors que ses ravisseurs avaient appelé la famille pour informer que la jeune dame de 36 ans et mère de 4 enfants est entre leurs mains, le numéro sur lequel ils avaient appelé ne répond plus désormais.

Encore moins son numéro personnel, selon une de ses sœurs qui s’est exprimée sur la RFM. « La gendarmerie mène l’enquête. D’ailleurs, quelqu’un m’a appelée pour me demander si je connais Coumba Kane. Je lui ai répondu que c’est ma sœur et il m’a dit qu’il est de la gendarmerie et qu’ils sont en train de mener une enquête. Nous espérons vraiment qu’elle sera retrouvée. Nous sommes dans le désarroi total», a-t-elle déclaré.

