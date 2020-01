Kidnapping présumé de Coumba Kane: La légende se confirme L’affaire Coumba Kane du nom de cette dame qui aurait été kidnappée, n’a pas encore fini de révéler tous ses secrets. Transférée à Dakar, Coumba Kane est interrogée depuis samedi par la Section de Recherches de Colobane. Sa légende, sur un prétendu enlèvement, se confirme de plus en plus.

Le quotidien "Libération" révélait, dans sa dernière livraison, l’incroyable récit qu’elle a livré aux enquêteurs. Une version incohérente qui tendait à faire croire qu’elle avait purement et simplement inventé l’histoire selon laquelle elle aurait été enlevée à Dakar, mercredi dernier, avant d’échapper à ses ravisseurs à Linguère, pour ensuite, rallier Ndindy où la Division des investigations criminelles (Dic) l’a prise en charge.



Ce samedi, Coumba Kane a été acheminée à Dakar pour la poursuite des investigations. Mais, en lieu et place des gendarmes de la Zone Franche qui menaient des recherches suite à sa disparition signalée, "Libération" signale que son dossier a été transmis aux redoutés et redoutables enquêteurs de la Section de Recherches de Dakar. Des sources autorisées renseignent que l’audition de Coumba Kane Sarr à la Caserne Samba Diéry Diallo, a finalement établi qu’elle a fabriqué toute cette affaire et pour cause. Coumba Kane Sarr, qui a presque changé de version, affirme avoir marché pendant… quarante-huit heures pour rallier Touba, après son évasion qui serait survenue quelque part à Linguère.



Même si "Libération" concède à Coumba Kane la force physique pour réussir une telle prouesse, il n’en pense pas moins que le problème est qu’en examinant ses chaussures, les enquêteurs n’ont constaté aucune trace de poussière. Comme si elle n’avait jamais marché, sur une longue distance, depuis son “enlèvement”. L’autre nouvelle bizarrerie est que Coumba Kane Sarr soutient que ses présumés ravisseurs l’auraient délesté de la somme de 80 000 FCfa qu’elle avait avec elle, au moment de son supposé kidnapping lorsqu’elle est entrée, comme elle le disait, dans cette voiture bleue qu’elle croyait être un clando.



C’est d’ailleurs parce qu’elle n’avait plus d’argent, disait-elle, qu’elle s’est faite transporter en charrette, par une bonne volonté, après sa prétendue évasion, avant sa fameuse marche. Problème : les enquêteurs ont trouvé sur elle de l’argent et, comme par hasard, Coumba Kane est incapable d’expliquer la présence de tous ses petits billets qui suggèrent qu’elle a pris de sa propre initiative, une voiture, à Dakar, pour se rendre dans sa ville d’origine pour des raisons insoupçonnées. Affaire à suivre…



