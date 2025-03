Kirsty Coventry élue 10e Présidente du CIO : Une première pour l'Afrique et pour les femmes du continent Lors de la 144e Session du Comité International Olympique (CIO), tenue le 20 mars 2025 à Costa Navarino, en Grèce, Kirsty Coventry a été élue 10e Présidente de l'institution. Originaire du Zimbabwe, cette ancienne nageuse médaillée olympique devient ainsi la première femme et la première Africaine, à accéder à la présidence du CIO.

Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Mars 2025 à 18:19 | | 0 commentaire(s)|

Proche de Mamadou Diagna Ndiaye, président du Comité National Olympique et Sportif Sénégalais (CNOSS), Kirsty Coventry a joué un rôle clé en tant que présidente de la Commission de Coordination du CIO pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026.



Son élection constitue un atout majeur pour la réussite de cet événement historique, premier rendez-vous olympique organisé sur le sol africain.



Âgée de 41 ans, elle a été choisie parmi sept candidats, obtenant 49 voix dès le premier tour du vote à bulletin secret, sur un total de 97 suffrages exprimés. Elle succède à Thomas Bach, en poste depuis 2013 et réélu en 2021, qui deviendra Président d’honneur du CIO après son départ.



Kirsty Coventry prendra officiellement ses fonctions le 23 juin 2025, lors de la Journée olympique, marquant ainsi le début d’une nouvelle ère pour le mouvement olympique mondial.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook