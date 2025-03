Kogne Diola, foyer des troubles à Bayakh : La mort d’un jeune déclenche des émeutes violentes

Le village de Bayakh, dans la commune de Keur Mousseu, a été le théâtre de violents affrontements dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 mars 2025. Les faits ont eu lieu à Kogne Diola, qui est, selon différents témoignages, un haut lieu de la perversion. Des sources de "L'As" renseignent que c'est le lieu par excellence, de la consommation de drogue et de la prostitution. C'est d'ailleurs, selon les mêmes sources, la lutte que mènent les populations locales contre ces fléaux, qui sont à l'origine du drame.



En effet, des affrontements ont éclaté entre les jeunes et les tenanciers de ce commerce, pour la plupart des étrangers, et tout est parti de la mort du jeune M. Guèye non loin du poulailler, et qui revenait de chants religieux. Même si les circonstances exactes de la mort ne sont pas connues, dès que le bruit de la triste nouvelle a fait le tour du village, les jeunes ont fait une descente sur les lieux, où des maisons ont été brûlées. Même l'arrivée des gendarmes n'a pas freiné l'ardeur des jeunes, qui ont aussi brûlé des pneus pour exprimer leur courroux. Selon la source du journal, le danger de ce coin fait que la gendarmerie y fait souvent des descentes inopinées, sans pouvoir y mettre un terme.