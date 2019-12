Kolda : 10 ans de prison ferme pour le marabout qui a engrossé ses 2 filles

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Décembre 2019 à 09:28 | | 0 commentaire(s)|

Le tribunal de Kolda a condamné Mamadou Binté Diallo, marabout et cultivateur de son Etat à 10 ans de prison ferme, lors de l’audience de ce mercredi 18 décembre. Cet habitant du village de Sinthiang Ali, dans le département de Médina Yoro Foula, est reconnu coupable de « viol simple » sur ses propres filles avec qui il a entretenu des relations sexuelles pendant des années.



Devant la barre du tribunal, le prévenu a reconnu les faits qui ont été confirmés par les deux victimes aussi. D’ailleurs, la plus âgée a actuellement un enfant de 6 ans qui est né de cette relation incestueuse, rapporte Koldanews.



Pour rappel, Mamadou Binté Diallo a été arrêté au début de ce mois décembre par des éléments de la gendarmerie de Médina Yoro Foula suite à une dénonciation faite par un membre de la famille de ce père voyou et incestueux, sous le couvert de l’anonymat.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos