Kolda - 155 cas de morsures de chiens, en l’espace d’un an : Les acteurs prévoient une opération d’abattage de chiens errants Du mois d’avril 2024 jusqu’en avril 2025, le département de Kolda a enregistré 155 cas de morsures de chiens. Pour protéger les populations contre les multiples attaques de chiens notées dans la commune de Kolda, les acteurs de l’élevage, en collaboration avec le service d’hygiène et la mairie, comptent organiser une opération d’abattage de chiens errants. S EnQuete

Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Avril 2025 à 10:28

À Kolda, l’élevage de chiens est devenu une mode. Cependant, cette pratique a des incidences de plus en plus néfastes et dangereuses pour la société. Rien qu’en un an, le département de Kolda a enregistré 155 cas de morsures de chiens chez les êtres humains.



“D’avril 2024 à avril 2025, nous avons enregistré 155 cas de morsure, parmi lesquels 115 enfants et 54 femmes”, renseigne le chef du Service départemental de l’élevage de Kolda. Assane Dia ajoute que “ces cas de morsure peuvent engendrer des conflits de voisinage. De plus, un chien qui mord peut transmettre la maladie de la rage, qui est mortelle. En outre, le coût du traitement est très élevé, variant entre 25 000 et 100 000 F CFA”.



Ainsi, pour protéger les populations et les animaux contre les attaques multiples notées çà et là dans la commune de Kolda, les acteurs de l’élevage, en collaboration avec le service d’hygiène et la mairie de Kolda, ont décidé d’organiser une journée d’abattage de chiens errants.



“L’objectif est de protéger la santé humaine et animale, c’est-à-dire de protéger les populations et les animaux contre cette maladie mortelle. Pour lutter contre les morsures de chiens et contre la rage, nous comptons, en collaboration avec le service d’hygiène et la mairie de Kolda, organiser une opération d’abattage de chiens errants dans la commune, qui détient le record des morsures de chiens”, déplore Assane Dia.



D’après les acteurs de la lutte contre la rage, la non-disponibilité des vaccins, l’absence de vaccination systématique, la forte population de chiens errants et le manque de sensibilisation des propriétaires de chiens sur la vaccination préventive constituent des obstacles majeurs à une lutte efficace contre la rage, qui est une maladie mortelle.



À noter que les cas de morsures de chiens ne se limitent pas aux humains, car plus d’une centaine de cas de morsures d’autres animaux ont été enregistrés.



