Kolda / 9 mois sans salaires : Les 618 ‘’Badiénou Gokh’’ de la région broient du noir

Depuis 2009, les ‘’Badiénou Gokh’’ travaillent sans relâche aux côtés des techniciens de la santé, pour booster les efforts de santé communautaire et apporter des services de santé de proximité aux populations. Malgré ces multiples sacrifices, elles font face à de dures conditions de travail.



‘’ Nous avons beaucoup de difficultés. Nous n’avons pas de motos ni de véhicules, encore moins d’ambulances pour évacuer les femmes enceintes que nous assistons vers les structures sanitaires. Pour se rendre sur le terrain, certaines ‘Badiénou Gokh’ marchent des kilomètres pour faire des campagnes de sensibilisation et des causeries.



D’autres prennent des motos ou des véhicules avec les moyens du bord dont elles disposent. Vraiment, être ‘Badiénou Gokh’ est pénible et difficile, et pourtant, nous exerçons un travail remarquable qui contribue à lutter contre la mortalité maternelle, infantile et néonatale ’’, explique la présidente régionale des ‘’Badiénou Gokh’’ de Kolda.



Ndèye Fatou Guèye poursuit : ‘ ’Ce n’est pas tout. Nous peinons à entrer dans nos fonds. Depuis neuf mois, nous courons derrière nos motivations financières. Parce que je ne peux pas appeler ça un salaire ; c’est une motivation de 25 000 FCfa par mois, que nous recevons de la part d’un partenaire. Mais voilà, cela fait neuf mois que nous sommes restées sans salaires. Et pourtant, avec cette maigre motivation financière, nous parvenons à régler nos problèmes et ceux de nos familles ’’, souligne Mme Guèye, qui ajoute : ‘’ Nous sollicitons les nouvelles autorités. ’’



Cet appel n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. En tournée dans la région de Kolda, le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Dr. Ibrahima Sy, a rassuré les ‘’Badiénou Gokh’’ que leurs doléances seront bientôt un vieux souvenir.