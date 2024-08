Kolda - Abdoulaye Sow Condamné à 20 Ans de prison : Il a tué son tuteur à l’aide d’un coupe-coupe Abdoulaye Sow, âgé de 44 ans et originaire de Vélingara dans la région de Matam, a été condamné le mardi 30 juillet 2024 par la Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Kolda. Il a été reconnu coupable du meurtre de son tuteur, Souleymane Diallo. En plus de sa peine de prison, il devra verser cinq millions de francs CFA à la famille de la victime à titre de dommages et intérêts.

Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Août 2024 à 11:08 | | 0 commentaire(s)|

Ce drame, survenu à Kolda, reste difficile à expliquer. Abdoulaye Sow, charlatan de profession, a tué son tuteur le 9 juillet 2022 vers 18 heures à l’aide d’un coupe-coupe. Né le 6 juillet 1980, polygame et père de trois enfants, il avait rejoint Kolda le 6 février 2022 en provenance de Richard Toll où il exerçait ses activités de charlatan. Il avait prévu de se rendre à Ziguinchor pour rendre visite à sa fille étudiant à l'université Assane Seck, mais a décidé de s’arrêter à Kolda pour travailler et économiser de l’argent.



Devant les juges, Abdoulaye Sow a expliqué que Souleymane Diallo l’avait généreusement accueilli dans sa maison située au quartier Saré Moussa de Kolda, où ils partageaient la même chambre. Cependant, après quatre jours de cohabitation, un conflit éclata le 9 février 2022 vers 18 heures. À l’origine de la dispute, un bruit assourdissant provenant de la radio d’Abdoulaye Sow.



Le fils de Souleymane Diallo, gêné par le volume élevé de la radio et la consommation d’alcool et de chanvre indien par l’invité, demanda à son père d’intervenir. Lorsqu’il tenta de demander à Abdoulaye Sow de baisser le volume de sa radio, une vive altercation éclata entre les deux hommes.



C’est au cours de cette dispute qu’Abdoulaye Sow saisit une machette et frappa violemment Souleymane Diallo, âgé de 70 ans, à la tête, avant de menacer son fils qui tentait d’intervenir. Souleymane Diallo, grièvement blessé, s’effondra et succomba à ses blessures lors de son transfert à l’hôpital régional de Kolda. Abdoulaye Sow fut arrêté par la police peu de temps après.



Devant la barre de la chambre criminelle, Abdoulaye Sow tenta de se disculper en variant ses déclarations, affirmant que son tuteur s’était blessé en tentant de l’attaquer. Toutefois, le procureur de la République rejeta ses explications et requit la perpétuité, soutenant que le meurtre ne faisait aucun doute. L’avocat de la défense plaida pour des circonstances atténuantes, affirmant que son client n’avait pas eu l’intention de tuer son tuteur.



Finalement, la Chambre criminelle condamna Abdoulaye Sow à 20 ans de réclusion criminelle et au paiement de cinq millions de francs CFA à la famille de Souleymane Diallo pour dommages et intérêts.



Avec EnQuête



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook