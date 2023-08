Kolda Ag de remobilisation en direction de la Présidentielle : Une violente bataille entre militants du Pds fait des blessés graves Bes-Bi--Cela faisait longtemps que l’on n’a pas entendu des querelles entre Libéraux. Mais à l’approche de la Présidentielle de février et après la réhabilitation du candidat du Pds, Karim Wade, les ambitions se font au grand jour.

Et à Kolda, une bataille de positionnement a failli tourné au vinaigre, ce vendredi. Des militants du parti de Abdoulaye Wade se sont violemment affrontés occasionnant quelques blessés graves. Il a fallu l’intervention des forces de l’ordre qui ont fait usage de grenades lacrymogènes pour éviter le pire.



Tout est parti d’un désaccord par rapport aux sites proposés pour la tenue d’une assemblée générale dans le cadre de l’animation et de la massification du Parti démocratique sénégalais en direction de l’élection présidentielle.



Le calme est revenu mais les frères de parti se regardent toujours en chiens de faïence.



