Kolda-Agriculture : Les opérateurs semenciers annoncent une plainte contre des huiliers Les opérateurs semenciers du Fouladou sont très en colère contre certains acteurs de la filière arachidière qui avaient soutenu qu’il n’y a plus de graines au Sénégal, du fait de la bonne campagne de commercialisation de cette année. Ils annoncent une plainte contre des huiliers. Tribune

Rédigé par leral.net le Mardi 20 Juillet 2021 à 09:26 | | 0 commentaire(s)|

Face à la presse ce18 juillet, Mamadou Cissé et Cie ont indiqué que ces huiliers qui font dans «l’intoxication et la désinformation sont les seuls responsables du stock invendu» qui est actuellement entre les mains de certains opérateurs semenciers koldois.



«Plus de 400 tonnes chez Gora Niang, 60 t dans le magasin d’El Hadji Diop, 150 t dans le village de Diamanouta», entre autres, sont actuellement stockées dans des magasins, alors que la mise en place est terminée, a déploré le président des opérateurs semenciers de Kolda.



«Le manque à gagner est énorme», a regretté Mamadou Dame Cissé, qui annonce dans la foulée, «une plainte contre ces ennemis des producteurs et du monde rural». «La place de ces champions en mensonge, c’est bien la prison», a-t-il martelé.



Il demande à l’Etat, particulièrement au ministre de l’Agriculture, d’aider ces opérateurs à écouler leurs stocks le plus rapidement possible. Sans quoi, «ils vont tout droit vers une situation difficile, étant donné qu’ils avaient pris des engagements dans des banques de la place», a alerté Mamadou Dame Cissé.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos