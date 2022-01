Kolda: Cinq des six candidats à la mairie auditionnés dimanche, par un Collectif des organisations de la société civile C’est une audition dite ‘’citoyenne’’, pour aider les électeurs à faire le bon choix sur leur futur maire. L'exercice consiste à donner la parole à chaque candidat qui décline son programme, en présence de plusieurs personnes, et parmi ces dernières, des religieux. C'est à l'initiative du Collectif des organisations de la société civile pour le suivi des élections territoriales à Kolda.

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Janvier 2022 à 09:22 | | 0 commentaire(s)|

Cinq des six candidats à la mairie de Kolda ont répondu présents à cette rencontre. Ils ont présenté leur programme et les religieux attirent leur attention sur la nécessité d'œuvrer pour la paix. Ils plaident pour des élections apaisées, sans violence.



« ’Lorsqu’on a vu les candidats se faire des accolades, discuter entre eux, cela nous a rassurés sur le fait que nous allons avoir des élections apaisées. C’est pourquoi nous, les guides religieux, nous demandons aux électeurs de cultiver l’esprit de paix, de fraternité et de retenue. Pas d’insultes pendant ces élections, ni de violences, encore moins de verser du sang’ », a expliqué le porte-parole des guides religieux.



Mouhamadou Diamanka a demandé à tous les Koldois, le jour des élections, que chacun aille voter tranquillement et revienne sans bruit, ni provocation, encore moins de palabres. Ces élections municipales et départementales sont prévues le 23 janvier prochain. A Kolda, des candidats pour diriger la commune ont été auditionnés sur leur programme par les organisations de la société civile. Elles souhaitent ainsi aider les citoyens à faire le bon choix sur leur futur maire, à l'issue de ces scrutins.



« L’objectif de ces auditions-là, c’est de mettre les candidats autour d’une table, qu’on puisse discuter de programmes et d’orientations pour le développement de Kolda. Nous voulons, par ce procédé, dire aux candidats de parler aux populations en direct dans les radios de la place. Ces dernières écoutent et maintenant, c’est à elles de faire leur choix et de dire voici le meilleur des candidats pour nous », a expliqué Moudjibourahamane Baldé, qui est le porte-parole des membres du Collectif des organisations de la société civile pour le suivi des élections territoriales à Kolda.



Cette audition citoyenne n’est pas inédite. Elle est organisée à chaque élection, depuis 2014, à Kolda. C'est une initiative des organisations de la société civile.















Enquête

Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook