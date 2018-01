Kolda : Des artistes sénégalais et allemands en campagne de sensibilisation contre l’émigration clandestine

«Sur la route de l’Europe», des artistes comédiens sénégalais et allemands s’en sont inspirés pour produire un spectacle théâtral au cours duquel, 4 migrants se rencontrent. Ils viennent de 4 pays différents, ont quitté leur pays pour des raisons différentes. Ils ont tous le même rêve : rejoindre le vieux continent…. C’est l’idée développée pour organiser une campagne de sensibilisation contre l’émigration clandestine.



Après la région de Tamba, les artistes de Brrr production pour des migrants conscients, sont arrivés au Foualdou où ils démarrent leurs activités ce mardi 23 janvier 2018 et cela, pour une semaine. Cette campagne s’inscrit, selon Berengere Brooks, la chargée de communication, dans le cadre du projet Aware migrants de l’OIM en partenariat avec la fondation Rosa Luxembourg, Brrr production et l’institut Goethe. Les jeunes collégiens et lycéens constituent la principale cible de leurs activités.



Ainsi, par le biais de l’humour théâtral, ces artistes espèrent faire passer leurs messages de sensibilisation et échanger avec ces jeunes apprenants sur la question de l’émigration clandestine qui constitue un des plus grandes tragédies face au nombre de jeunes africains qui périssent en mer ou sur les routes du désert au cours de leur voyage vers l’Europe. L’objectif, consiste à conscientiser ces jeunes du danger de vouloir rallier l’Europe de manière irrégulière, or « il est tout à fait possible d’aller en Europe via l’immigration régulière, organisée », a soutenu, Berengere Brooks qui faisait face à la presse.









Igfm

