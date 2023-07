Kolda : L’invite de Pr. Moussa Baldé aux diplômés de l’Université Cheikh Hamidou Kane

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a exhorté, samedi, à Kolda, des diplômés de l’Université Cheikh Hamidou Kane à contribuer à la construction d’un « Sénégal plus fort, plus compétitif et plus prospère ». « Aujourd’hui que vous choisissiez de poursuivre une carrière dans la recherche, dans l’entrepreneuriat ou dans les services publics ou privés, votre contribution sera essentielle pour bâtir un Sénégal plus fort, plus compétitif et plus prospère », a déclaré Pr. Moussa Baldé, parrain d’une cérémonie de graduation à l’Université Cheikh Hamidou Kane.



D'aprés "L'As", ils étaient 741 étudiants des différents Espaces numériques ouverts (ENO) de la Casamance, titulaires de Masters et de Licences, qui ont reçu leurs diplômes à Kolda, en présence des autorités universitaires, élus, et proches. Selon lui, dans un monde en constante évolution, où les défis sont nombreux, le Sénégal a besoin de l’expertise, de la créativité et de l’esprit d’innovation de ces diplômés, pour faire face aux problèmes complexes auxquels le pays est confronté.