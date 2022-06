Kolda: L'opposition compte manifester le 29 juin

A Kolda, l’opposition, à travers l’intercoalition Yaw-Wallu, a introduit une demande de marche pacifique auprès du préfet, pour la manifestation du 29 juin 2022. Il s’agit pour l’opposition de manifester contre l’arrestation arbitraire de ses leaders politiques et la réhabilitation de la liste nationale de Yaw et contre l’instrumentalisation de la justice.



D'aprés "Rewmi", l’intercoalition a déposé cette demande le mardi 21 juin et a accusé réception le mercredi 22 juin 2022. Et ils comptent marcher de 16 heures à 20 heures, en empruntant un itinéraire bien précis. À ce titre, ils vont terminer la marche par des déclarations devant la Préfecture.