Kolda : La foudre tue deux jeunes garçons dans un village de Bagadadji

Deux jeunes garçons sont morts foudroyés à Boubourél, un village de la commune de Bagadadji, dans le département de Kolda (sud), a appris le correspondant de l’APS jeudi de sources proches des victimes.



Les deux jeunes garçons dont l’âge n’a pas été précisé, étaient ensemble au moment de l’accident, intervenu mercredi vers 17 heures, suite à de fortes pluies enregistrées dans la zone.



Selon les mêmes sources, les victimes ont été tuées sur le coup par la foudre.



La région de Kolda, l’une des régions les plus pluvieuses du Sénégal, dans la partie sud du pays, se trouve souvent exposée à des orages accompagnés de foudre.



S’y ajoute que les populations locales ne prennent pas souvent en compte les mesures de prévention édictées par la commission de prévention sécuritaire, à savoir éviter de s’abriter sous des arbres lorsqu’il pleut et s’abstenir d’utiliser des outils de communication (téléphone, radio et télé), entre autres.













APS