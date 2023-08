Kolda :Le Cadre unitaire des organisations de la société civile exige «la libération de tous les détenus politiques du Sénégal» Des acteurs de la société civile de Kolda ont exprimé leurs inquiétudes par rapport à la situation politique du pays, marquée ces derniers temps, par des arrestations d’opposants et des manifestations violentes occasionnant des morts d’hommes et des dégâts matériels importants. Face à la presse, ces acteurs ont indiqué la voie à suivre pour faire revenir la paix et restaurer la démocratie dans le pays.

Pour Abdoulaye Cissé et Cie, cela passe d’abord par la libération des prisonniers politiques. «Nous exigeons la libération de tous les détenus politiques et de toutes les personnes arrêtées pour des délits d’opinion», a insisté M. Cissé. Pour lui, c’est la condition sine qua non pour organiser une présidentielle «apaisée et inclusive» en 2024.



Une échéance qu’il juge «très importante» et qu’il veut «libre, démocratique et transparente». Revenant sur la situation actuelle, cet ancien patron de la Convention des jeunes de Kolda parle de «démocratie balafrée, dévoyée et qui a perdu sa valeur et sa quintessence du fait de la seule volonté du roi qui cherche à liquider l’opposition». «Cela est inacceptable en démocratie», a-t-il martelé.



C’est pourquoi, M. Cissé et Cie décident d’être désormais «très présents» sur le terrain pour mener le combat de la préservation des acquis démocratiques. Dans ce sillage, ce cadre des organisations de la société civile prévoit d’organiser des marches et de faire de la mobilisation sociale dans les jours à venir.



À cet effet, des demandes d’autorisation de manifester vont être introduites incessamment, a informé Laye Cissé, avant hier.



