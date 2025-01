Kolda : Le Ministre de la Santé renforce l'engagement pour un système performant et inclusif Dans le cadre de sa tournée dans le sud du pays, le Ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr. Ibrahima Sy, s’est rendu à la Direction Régionale de la Santé (DRS) de Kolda. Ces visites de terrain, initiées par le Ministre, visent à rapprocher les décideurs des réalités locales, à évaluer les besoins et à aligner les actions sanitaires régionales avec les ambitions de la Vision Sénégal 2050.

Lors de cette rencontre, plusieurs priorités stratégiques ont été mises en exergue :



Développement des infrastructures sanitaires : Dr. Sy a souligné la nécessité de renforcer les équipements et infrastructures de santé dans la région, pour garantir un accès plus équitable aux soins.



Digitalisation des services : La modernisation numérique des structures sanitaires a été présentée comme une étape cruciale pour accélérer les procédures et améliorer la prise en charge des patients.



Soutien au Plan Diomaye pour la Casamance : Ce programme vise à répondre aux spécificités des besoins locaux, en tenant compte des réalités socio-économiques de la région.



Renforcement de la politique d’assurance médicale : Le Ministre a rappelé l’importance de garantir une couverture santé élargie et accessible, pour une prise en charge inclusive des populations.



Ces orientations traduisent l’engagement du Ministère de la Santé et de l'Action sociale (MSAS), à bâtir un système de santé résilient, solidaire et performant, en phase avec les aspirations des Sénégalais. Cette dynamique s’inscrit dans une démarche globale de développement durable, tout en renforçant la cohésion sociale et le bien-être des populations.



" Ensemble, œuvrons pour un Sénégal en meilleure santé ", a conclu Dr. Ibrahima Sy, illustrant la volonté de rapprocher les soins de qualité des citoyens, partout dans le pays.



