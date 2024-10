Kolda : Le Mouvement "Kolda Debout" rallie la coalition Pastef pour une victoire stratégique en novembre Dans un contexte politique marqué par d'importantes évolutions, la nécessité de créer une majorité solide à l'Assemblée nationale apparaît essentielle pour garantir la souveraineté, la justice et la prospérité du Sénégal. Cette dynamique est au cœur du discours d’Amadou Mounirou Diallo, Coordonnateur Départemental de la Jeunesse Patriotique du Sénégal (JPS) à Kolda et Chargé de Mission à la Présidence, qui salue le soutien décisif du Mouvement Kolda Debout à la coalition Pastef.

Dans un post sur Facebook, Amadou Mounirou Diallo a félicité le Président du Mouvement Kolda Debout, Abdourahmane Baldé, alias Doura, pour son choix d'appuyer sans réserve la liste de Pastef. Cette décision stratégique marque un engagement fort en faveur de la réussite du scrutin du 17 novembre prochain.



« Le soutien du Mouvement Kolda Debout est une contribution majeure à l’objectif d’assurer une majorité absolue au Président de la République, condition nécessaire pour déployer efficacement l'Agenda de Transformation nationale », a-t-il déclaré.



Selon Mounirou Diallo, ce ralliement illustre l’importance de mettre en œuvre la vision présidentielle d’un Sénégal souverain, juste et prospère à l’horizon 2050. Le renforcement de la souveraineté nationale, estime-t-il, est indispensable pour défendre les intérêts du pays dans un environnement globalisé, tout en préservant ses valeurs fondamentales et son identité culturelle.



Dans un élan d’optimisme, il a exprimé ses encouragements à Abdourahmane Baldé pour son retour au sein des « patriotes » et a lancé un appel à l’unité : « Ensemble pour la grande victoire ! »



Avec ce soutien de poids, Kolda se mobilise résolument pour porter Pastef vers une victoire totale lors des prochaines élections. « Kolda est prêt ! », a conclu Amadou Mounirou Diallo avec détermination.



