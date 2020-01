Kolda: Le corps d’une femme retrouvé dans les rizières

Rédigé par leral.net le Samedi 18 Janvier 2020 à 23:10

Le corps d’une femme a été retrouvé ce samedi après-midi dans les rizières du village de Saré Diao Soutou, dans la commune Tankanto Escale, dans la région de Kolda, au sud du Sénégal; a appris l’APS.



“J’ai été informé par les populations de la découverte du corps d’une femme dans les rizières et j’ai aussitôt informé la gendarmerie”, a déclaré Abdoulaye Sow, maire de Tankanto. La victime, âgée de la quarantaine et fille du chef de village de Sare Diao Soutou, serait portèe disparue depuis jeudi dernier. La gendarmerie a ouvert une enquête.

