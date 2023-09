Kolda : Le vendeur de « maiga » qui a égorgé son ami arrêté

La nuit du mercredi à jeudi 31 août, aux environs de 22 heures, le jeune Torodo Baldé âgé de 19 ans a été sauvagement assassinée à la cité régionale, un des quartiers périphériques de la commune de Kolda, par son camarade, au cours d’une bagarre. Un jeune talibé reconverti en vendeur de gargote dans le quartier.



Après avoir commis le crime, le meurtrier a pris la fuite pour se rendre en Guinée Bissau, son pays natal. Mais son cavale n’a pas duré. Car, l’arrestation de la femme de son marabout et du représentant des talibés par les éléments de la police de Kolda a permis de le localiser, par un appel téléphonique rapporte Enquête;



C’est ainsi que la police bissau-guinéenne a été mise à contribution. Ce qui permis de lui mettre la main dessus.



La famille du défunt réclame son extradition vers le Sénégal



Selon des sources proches du dossier, des négociations sont entreprises entre les autorités sénégalaises et bissau-guinéennes pour extrader le présumé assassin vers le Sénégal, pour y être jugé, conformément à la loi Sénégalaise.



Toutefois, au sein de la population, on doute de la matérialisation de cette extradition. Car, les fouladounabés soutiennent que ces négociations risquent de foirer, du fait que les autorités bissau-guinéennes ne vont pas accepter de livrer leur compatriote aux Sénégalais. « Nous sommes persuadés que l’extradition du meurtrier n’aura pas lieu. Parce que, nous avons eu sous nos yeux des faits similaires dont les présumés assassins n’ont pas été extradés vers notre pays », dit-on.



Trois meurtriers arrêtés en Gambie n’ont pas été extradés



En avril 2018, Moustapha Gueye, un fervent défenseur de la forêt, membre du comité local de surveillance de la forêt de Niaming, département de Médina Yoro Foula, a tué par les trois individus qui ont réussi à prendre la fuite pour se rendre en Gambie.



Quelques jours après le crime, la police gambienne avait fait savoir qu’elle avait mis aux arrêts les trois présumés meurtriers qui se trouvaient au poste de police de Bansang. Un poste situé dans le centre de la Gambie non loin de la zone où le corps de la victime a été retrouvé. Mais, les noms de ces trois hommes n’ont jamais été révélés, ni la date de leur arrestation par la police gambienne.



Le porte-parole de la police Gambienne, David Kujabie, s’était limité seulement à dire que les trois hommes avaient été arrêtés et détenus au poste de police de Bansang.



Malgré des négociations entreprises entre les autorités sénégalaises et gambiennes, ces trois présumés meurtriers n’ont jamais été extradés vers le Sénégal, jusqu’à nos jours. Et jusqu’ici, les parents de Moustapha Gueye, sauvagement tué dans la forêt, se posent des questions sur le sort qui a été réservé aux trois meurtriers de nationalité gambienne.



