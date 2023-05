Kolda : Les jeunes de l'APR invitent le Président Sall à rétablir le Ministre Abdoulaye Bibi Baldé

Faisant suite aux consultations engagées par les bases politiques du Ministre Abdoulaye Bibi Baldé afin de déterminer ensemble une position commune, la section Jeunesse a tenu une rencontre ce dimanche 21 mai 2023 à Kolda.



Constatant les efforts consentis par le Ministre Abdoulaye Bibi Baldé lors de son passage dans les différents départements ministériels et les actions courageuses entreprises mettant sa priorité sur l’emploi et l’employabilité des jeunes de Kolda, cette jeunesse reconnaissante et constante, réitère son soutien sans condition et reste mobilisée comme un seul homme autour de son leader, pour d’autres perspectives et défis.



Analysant la situation politique locale nimbée de paradoxe et d’une paresse manifeste justifiée par un manque d’animation, de massification et mieux, par des formules silencieuses adoptées par d’aucuns à la recherche d’asile en ce tournant décisif marqué par un ni OUI ni NON accablant et stressant.



Comprenant les enjeux du moment, la jeunesse compte sortir de son silence et interpeller le président de la République Macky Sall, pour lui dire de vive voix que son déploiement politique dépendra du traitement réservé au Ministre Abdoulaye Bibi Baldé, sachant que les populations koldoises (toutes couches confondues) à l’unanimité, ont compris et regrettent de n’avoir eu le flair de le maintenir encore dans les affaires.



Compte tenu de l’importance qu'elle accorde à sa survie politique, la jeunesse invite le président de République à rétablir le Ministre Abdoulaye Bibi Baldé, qui pendant huit mois, a exhorté sa base politique au calme et la retenue.



Vu l’insuffisance du temps imparti, la jeunesse invite le président de la République à rectifier le tir pendant qu’il est temps et à reconnaître ses fidèles collaborateurs, qui n’ont jamais mis de pression sur lui ou gelé des activités pour bénéficier de nominations,



Partant de toutes ces considérations, la jeunesse compte s’ouvrir aux autres sections (les étudiants, les femmes, les adultes et alliés de Bibi), pour l’adoption d’une posture commune, afin de poursuivre la mission qui est loin d’être de tout repos, tant que les populations koldoises sentent et ressentent encore ses actions, constituant une lueur d’espoir et saprésence à leurs côtés, dans les moments de bonheur et de malheur.