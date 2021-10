Kolda : Licence D CAF, fin de la première vague de la formation des stagiaires

Lancée le 29 septembre dernier dans un hôtel de la place, la première formation des entraîneurs pour l’obtention de la licence D de la CAF a pris fin ce dimanche 10 octobre 2021. A l’issue de cette première vague, 30 stagiaires qui étaient parti à la quête du premier diplôme de la Confédération africaine de football (CAF) ont fait cent pour cent de réussite.





Pour cette formation qui a connu la présence du président de la ligue de football de kolda Yaya Zeus Baldé, les participants ont acquis des compétences nécessaires pour l’entraînement de la catégorie des footballeurs U12 ou pupilles. Aliou Diallo représentant des récipiendaires, s’est dit satisfait de la qualité de la formation tout en saluant les efforts consentis par le comité exécutif de la FSF à travers la ligue régionale de football, Yaya Zeus Baldé patron du football de kolda, se réjouit de l’occasion. « Je me réjouis de savoir que 30 éducateurs inscrits à ce cours de football de base viendront bientôt augmenter en nombre et en qualité l’encadrement des enfants dans les clubs, les écoles et lycées.





Le Comité Exécutif de la FSF est très sensible à ces gros efforts que vous consentez pour la formation. C’est pourquoi nous sommes engagés dans la quête de meilleures solutions pour la formation des entraîneurs des jeunes et ce, dans les meilleures conditions. », a ajouté Zeus





Désormais seuls les techniciens diplômés de la CAF qui dirigeront les clubs affiliés à la ligue régionale de football de kolda souligne Yaya Zeus Baldé. Il se désole aussi de la non participation de la municipalité à cette session de formation surtout sachant que le sport est une compétence transférée. Cependant remercie le MAER le professeur Moussa Baldé et le DG Mameboye Diao DG des domaines pour leurs apports et soutiens à cette formation. Les participants à cette première formation de l’obtention de la Licence D de la CAF se disent impatients que le niveau 1 de la licence C commence.

Mamadou B .Diallo

Source : https://www.exclusif.net/Kolda-Licence-D-CAF-fin-d...