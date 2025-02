Kolda News annonce la fin de ses publications en ligne

Dans le secteur des média, la crise financière et l’application rigoureuse des dispositions du Code de la presse fragilisent davantage les petites et moyennes entreprises de la presse (Pme/Journaux).



L’exemple de « Kolda News » est en une triste illustration ! Dans un communiqué adressé à ses fidèles lecteurs, la rédaction de « Kolda News » a l’immense tristesse d’annoncer la fin de ses publications en ligne, à compter du 28 février 2025. « Pendant plus d’une décennie, nous avons partagé avec vous l’actualité de notre terroir, nous avons été la voix des sans-voix, le miroir des réalités locales et le lien entre Kolda et le reste du monde. Grâce à vous, grâce à votre fidélité et à votre engagement, Kolda News a grandi, s’est imposé comme un média de référence, malgré des moyens limités et un fonctionnement basé exclusivement sur le volontariat.



Aujourd’hui, les nouvelles exigences du Code de la presse s’appliquent à tous. Nous en comprenons la nécessité pour la professionnalisation du secteur, mais il nous est impossible, en tant que média indépendant et sans revenus fixes, de recruter trois journalistes permanents comme l’exige la réglementation. Nous devons donc, à regret, nous conformer à cette décision et suspendre nos publications », lit-on dans le communiqué.











Le Témoin