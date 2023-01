Kolda – Pour menaces de mort et violences contre sa mère biologique : Issa Diallo prend 2 ans ferme Le tribunal de grande instance de Kolda a condamné, ce mercredi, un jeune habitant de la commune de Kolda à 2 ans de prison ferme, pour menaces de mort sans ordre, ni condition. I ssa Diallo est un adepte de la drogue et de l’alcool. Il avait été condamné, dans le passé, à 6 mois de prison ferme pour coups et blessures volontaires. Mais son passé pénal ne lui a pas servi de leçon.

Après avoir humé l’air de la liberté, il a encore récidivé. Cette fois-ci, il s’est attaqué à sa mère qu’il a copieusement insultée, avant de la menacer de mort. Cette dernière a porté l’affaire devant la justice.



Comparaissant ce mercredi devant la barre du tribunal pour menaces de mort sans ordre, ni condition, Issa Diallo a tenté de nier les faits. Mais sous le feu des questions pertinences des juges, il a fini par avouer qu’il a menacé sa mère, alors qu’il ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales.



‘’Effectivement, j’ai menacé de mort ma mère. J’avais par-devers moi un gourdin que je tenais’’,a-t-il dit. À la question de savoir s’il a violenté sa mère, il a répondu : ‘’Oui, je l’ai aussi violentée.’’



En effet, l’homme de 35 ans ne cesse de mener la vie dure à ses parents. Le 31 décembre dernier, aux environs de 23 h, alors que toute la maison s’était endormie, Issa Diallo a fait irruption, tenant une bouteille de diluant cellulosique qu’il inhalait. Aussitôt, il s’est mis à insulter sa mère et à menacer de la tuer.



‘’Ce jour-là, mon fils était armé d’un gourdin et personne n’osait s’approcher de lui, vu la dangerosité de la situation’’, a expliqué sa maman. Mariama Kouyaté d’ajouter : ‘’Mon fils fume de chanvre indien. Il boit de l’alcool et se drogueavec du diluantcellulosique. A chaquefois qu’ilest sous l’effet de ces drogues, il devient incontrôlable. C’est pourquoi j’ai décidé de porter plainte contre lui, afin qu’il soit corrigé par la justice.’’ Fort de ce constat, le tribunal l’a condamnéà passer 24 moisàlacitadelle du silence

