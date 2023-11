Kolda: Un ancien militaire cachait quatre cornets de yamba dans ses vêtements

M. T., un ancien soldat libéré de l’Armée, a été arrêté et jugé pour « détention, offre et cession de drogue ». Il a été appréhendé par l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis).



Lors de son arrestation, mentionne "Senenews", le mis en cause a été retrouvé en possession de quatre cornets de yamba dissimulés dans ses vêtements. Une perquisition à son domicile ,a révélé la présence de dix autres cornets de drogue ainsi que trois cents (300) grammes de chanvre indien, soigneusement cachés dans sa chambre.



Devant le Tribunal de Grande Instance de Kolda, l’ancien militaire a plaidé la possession pour usage personnel, niant toute implication dans la vente ou la cession de la drogue saisie. D’après "L’Observateur", si les accusations portées contre l’ancien militaire sont confirmées, il risque une peine d’emprisonnement pouvant s’étendre jusqu’à deux ans.



Le délibéré de cette affaire a été fixé au 22 novembre prochain.