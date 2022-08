Kolda: Un corps en décomposition très avancée découvert

La commune de Thietty, située dans la région de Kolda est sous les projecteurs des enquêteurs. Dans cette partie du sud, le cadavre d’un homme en état de décomposition très avancé a été découvert.



D’aprs l’Obs, c’est dans la brousse de Sinthiang Dioutha plus connu sous le nom de Sinthiang Manga que le corps a été découvert. Le cadavre a été découvert hier mardi, par les habitants qui se rendaient dans leurs champs.



Malgré l’affluence des personnes sur le lieu, le corps n’a pas été identifié à cause de son état de putréfaction. La gendarmerie de la localité a ouvert une enquête pour l’identification du corps. Mais aussi, pour connaitre les causes de cette perte de vie.