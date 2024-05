Kolda -Un mort à Médina Yoro Foula, après une bagarre : la gendarmerie arrête plusieurs jeunes pour identifier l’auteur du crime Dans le département de Médina Yoro Foula, plus précisément au village de Sinthiang Malafi, un jeune a été poignardé à mort lors d'une soirée dansante. Une nuit de joie qui a finalement viré au drame dans les villages de Sinthiang Malafi et de Thiamène, situés dans la commune de Dinguiraye.

La victime, célibataire sans enfant, est née à Sinthiang Malafi. Poignardé au niveau du cœur lors de la rixe, Boubacar Baldé a succombé sur le coup. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 13 au 14 mai, plongeant la communauté dans le deuil et l'incompréhension.



Alertés, des éléments de la brigade territoriale de gendarmerie de Médina Yoro Foula ont rapidement réagi en se rendant sur les lieux. Des arrestations ont été effectuées dans la foulée, tandis qu'une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances exactes de ce drame qui a endeuillé la localité.



Le corps sans vie de Boubacar Baldé a été transporté au district sanitaire de Médina Yoro Foula pour les procédures légales. Les habitants de Sinthiang Malafi et de Thiamène sont sous le choc, confrontés à la violence inattendue qui a troublé leur quiétude.



Des interrogations demeurent quant aux raisons qui ont déclenché cette altercation meurtrière et sur l'identité des auteurs présumés. La justice devra faire la lumière sur cet événement tragique afin que justice soit rendue et que la paix puisse revenir dans ces villages touchés par le deuil.



En attendant les résultats de l'enquête, la communauté se recueille et exprime ses condoléances à la famille et aux proches de Boubacar Baldé, emporté trop tôt dans des circonstances aussi tragiques.



S EnQuete



