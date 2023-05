Kolda / Vols en série : 5 individus écopent de peines allant de 2 à 5 ans ferme Le 24 mai dernier, le Tribunal de Grande Instance de Kolda a condamné cinq personnes à des peines d’emprisonnement ferme. Il s’agit d’Amadou Camara, Sékou Mané, Boubacar Baldé, Ibrahima Sow et Bocar Seydi. Ils ont été reconnus coupables des délits d’association de malfaiteurs et de vol commis la nuit avec effraction et escalade, portant sur du bétail et des motos.

Il ne se passe pas une semaine au tribunal de Kolda sans que des voleurs ne soient jugés devant la barre. Pour preuve, parmi les 20 affaires inscrites au rôle des audiences de ce mercredi, 12 étaient liées au vol portant sur des motos et du bétail. Cinq des auteurs ont été condamnés à des peines allant de deux à cinq ans de prison ferme. Mamadou Diamanka n’oubliera pas la date du 10 avril 2022. Ce jour-là, il a été tabassé et laissé presque pour mort par ses bourreaux en pleine forêt, dans la commune de Diaobé Kabemdou.



Le commerçant avait passé la journée dans son magasin établi à Diaobé. Sur le chemin du retour, il a été attaqué par deux individus qui lui avaient tendu une embuscade. Le premier malfrat est Amadou Camara, un cultivateur reconverti en brigand et récidiviste hors pair, qui a été condamné à six mois d’emprisonnement ferme pour vol. Mais son passé pénal ne lui a pas servi de leçon.



Après avoir purgé sa peine, il a repris de plus belle ses actes délictueux. En avril dernier, il s’est associé avec un acolyte pour reprendre les agressions. C’est ainsi que le boutiquier Mamadou Diamanka est tombé dans leur piège.



“J’ai été tabassé presque à mort. N’eût été l’intervention des passants, je n’allais pas être là aujourd’hui devant la barre de votre juridiction ”, a-t-il laissé entendre, avant de fondre en larmes. Ses déclarations ont été confirmées par les trois témoins, malgré les dénégations du prévenu. Amadou Camara a été ainsi condamné à passer cinq bonnes années en prison.



Il a été reconnu coupable des délits d’association de malfaiteurs et de vol commis sur la personne de Mamadou Diamanka. En plus de la peine, Amadou Camara doit payer à la partie civile, la somme de deux millions cinq cent mille francs Cfafapour tout préjudice causé. Sékou Mané a, lui, été condamné à deux ans d’emprisonnement ferme.



Devant la barre, il a reconnu avoir volé 2,8 millions de francs Cfa appartenant au boutiquier Mouhamadou Habibi. Après avoir commis son forfait, il a quitté Pakour, son village natal, pour se rendre en Côte d’Ivoire. Il a été cueilli, le jour de son retour, par les gendarmes.



Jugé le 17 mai dernier, le verdict a été rendu ce mercredi. Il est contraint à payer à la partie civile la somme de 2 millions 800 mille francs Cfa. Quant à Boubacar Baldé, Ibrahima Sow et Bocar Seydi, ils ont été reconnus coupables des délits d’association de malfaiteurs et de vol en réunion commis la nuit avec effraction et usage de moyen de locomotion. Malgré leur dénégation devant la barre, ils ont été rattrapés par leur modus operandi.



Fort de ce constat, le marchand ambulant et le “Jakartaman” ont été condamnés chacun, à deux ans de prison ferme. Chacun doit payer une amende de 50 mille francs Cfa au Trésor public et un million de francs Cfa à Mamadou Seydou Bâ. Bocar Seydi, un cultivateur domicilié à Sinthiang Boydo, commune de Bagadadji, a obtenu son ticket d’entrée à la Maison d’arrêt et de correction de Kolda, pour avoir volé deux taureaux appartenant à Korka Diao.



Il a été condamné à deux ans d’emprisonnement ferme. De plus, il doit payer à la partie civile, la somme d’un million de francs Cfa.













EnQuête

