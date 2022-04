Kolda et Ziguinchor ont réceptionné leurs scanners

Le problème de scanners est désormais un vieux souvenir à Kolda et Ziguinchor. Comme promis par le ministère de la Santé et de l’Action Sociale, les deux scanners de 32 barrettes ont été réceptionnés samedi. D’après le ministère de la Santé et de l’Action, ces deux appareils de diagnostic sont en cours d’installation dans les services de radiologie devant les abriter pour le plus grand soulagement des populations, mais aussi du corps médical qui devait souvent faire face aux évacuations des patients.



Afin d’appuyer les hôpitaux à réaliser les travaux d’aménagement, précise-t-on, une mission de la direction des infrastructures, équipements et maintenance du ministère de la Santé et de l’Action sociale s’était rendue dans la zone sud pour échanger avec les services sur les prérequis techniques nécessaires à l’installation. Le coût d’un scanner est de plus de 300 millions de Fcfa. Le ministère de la Santé rassure qu’à la suite des hôpitaux de Fann, Dalal Jamm, Aristide Le Dantec, Ourossogui, Saint-Louis, Kolda et Ziguinchor, d’autres hôpitaux seront aussi dotés d’équipements lourds.

