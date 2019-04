Kolda : la police saisit plus de 100 kg de Yamba

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Avril 2019 à 11:37 | | 0 commentaire(s)|

Un camion qui transportait du chanvre indien a été intercepté, dimanche dernier, à Kolda. A son bord, il y avait 85 kg de drogue. 5 individus ont été interpellés et doivent répondre du chef de trafic de drogue.



La drogue saisie avait pour destination les localités de Touba et Thiaroye.



Entre le 20 mars et 5 avril, au même poste, 20,05 kg de chanvre indien ont été saisis, selon le Commissaire, chef de de la Section judiciaire, Oumar Boun Attab Guèye.













Walfquotidien

