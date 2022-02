Kolda sans scanner, depuis plus d’un an Les populations initient une quête pour en acheter Le seul appareil de scanner dont disposait larégion de Kolda est tombé en panne, depuis plus d’un an. Les patients restent ainsi bloqués dans les couloirs de l’hôpital, en attendant l’ambulance ou la mort. Les frais médicaux, l’évacuation des patients et leur transport sont devenus insupportables pour les populations du Fouladou. Ainsi, pour mettre fin à ces souffrances, une quête est initiée, depuis le 02 février dernier, par les Koldois, pour acheter un scanner. « EnQuete »

Le centre hospitalier régional de Kolda, qui est le centre de référence de toute la zone Nord-Sud, se montre inopérant pour les victimes d’accidents vasculaires cérébraux (AVC) et les accidentés. Une situation qui dure depuis plus d’un an. Avec l’absence de scanner dans toute la région, les évacuations vers les hôpitaux des régions périphériques sont de plus en plus fréquentes et constituent un véritable chemin de croix pour les patients. C’est à Sédhiou ou à Ziguinchor qu’ils trouveront un scanner.



Aujourd’hui, selon nos sources, plus de 60% des évacuations à partir de Kolda sont liées à l’absence de cet appareil précieux et indispensable : le scanner. Pour les victimes d’accident vasculaire cérébral, la situation est fatale. Cette pathologie nécessite un scanner pour un diagnostic complet.



Nos sources renseignent que, presque chaque jour, le service des urgences reçoit des cas d’AVC venant de différentes localités. La frustration est ainsi grande chez les populations qui conduisent les patients dans les centres de référence. Puisque, la prise en charge est souvent différée à cause de l’absence du scanner.



Les patients restent ainsi bloqués dans les couloirs de l’hôpital régional de Kolda, en attendant l’ambulance ou la mort. Mais, au-delà de l’appareil de scanner, il y a les frais médicaux, de transport et d'évacuation du patient qui sont devenus insupportables pour les Fouladounabés.



Frais médicaux et de transport insupportables



Selon Ousseynou Badji, responsable syndical à l’hôpital régional de Kolda, les populations de la région de Kolda souffrent.



Il explique : “Un malade qui vient de Kolda des profondeurs arrive à l’hôpital avec 25 mille francs CFA. On fait le diagnostic et le médecin dit : pour confirmer, il faut aller à Sédhiou pour faire le scanner. Alors que le patient ou l'accompagnant n'a que ses 25 mille francs. Donc, il va partir colmater et chercher un peu partout pour avoir au minimum 100 mille francs CFA”. Car, le scanner à Sédhiou, c’est 40 mille francs CFA.



“Tu ajoutes les frais de transport de ce malade et ça avoisine les 100 mille francs. Si ce dernier n’a pas ces 100 mille francs CFA, le malade ne fera pas de scanner. Cela veut dire qu’on va lui faire un traitement à l’aveuglette. D’où l’importance de ce scanner à l’hôpital régional de Kolda pour soulager les populations”, renseigne-t-il.



A Kolda, plusieurs jeunes parlent de cette situation via les réseaux sociaux avec un hashtag : “Sunu Scanner” (Notre Scanner) pour réclamer cet appareil d’analyse médicale. Le Mouvement S.O.S Hôpital Régional de Kolda déplore le mutisme des autorités locales et étatiques pour doter le Centre hospitalier régional d’un scanner



“Le mouvement S.O.S Hôpital Régional de Kolda était en discussion et en négociation avec l’administration qui nous avait promis qu’au mois de décembre passé que l’hôpital régional disposerait d’un scanner. Mais, jusqu’à présent, l’administration est dans son mutisme et ne dit rien. Et on constate que les vas et viens continuent à se faire au niveau de Sédhiou ou de Ziguinchor pour le scanner”, explique Néné Mballo, membre du Mouvement.



Interrogé sur la question, Djibril Yansané renseigne que, grâce à la coopération avec le Japon, un nouveau scanner est destiné à l’hôpital régional de Kolda. “La procédure d’acquisition est en cours”, soutient le Directeur de l’Hôpital Régional de Kolda.



On apprend que le directeur des domaines, El Hadji Mame Boye Diao, nouveau maire de la commune de Kolda, a déjà entamé des travaux de construction d’un nouveau bâtiment qui doit abriter le scanner. Présentement, les travaux avancent à grand pas.



Une quête pour sauver Kolda Mais les jours passent et l’inquiétude devient de plus en plus grande au sein des populations. Ainsi pour mettre fin à leurs souffrances, les populations de la région ont lancé une quête intitulée “La calebasse de la santé”.



D’ailleurs, une campagne de collecte est lancée, depuis ce 02 février. Après ces deux journées de quête effectuée, Abdou Wahab Dramé se félicite de l’adhésion des populations. Selon lui, des Koldois de tous bords, acteurs de développement et politiques, administrateurs, membres de la société civile, activistes, artistes, entre autres, ont salué l’idée et œuvrent pour la réussite de cette initiative. Il indique que “cette initiative n’exclut personne. Tous les fils de Kolda doivent répondre aux besoins des populations”.



Elle a déjà permis de mobiliser un montant de près de 25 mille francs CFA, selon Abdou Wahab Dramé, acteur économique et hôtelier de la place. A l’en croire, l’objectif est de collecter des fonds afin d’acheter un scanner et mettre fin à nos souffrances des Koldois. “Il est grand temps que les Koldois passent à l’action, après de nombreuses actions de plaidoyer qui n’ont rien donné”, dit-il





En effet, la plupart des Koldois ne comprennent pas le laxisme voire la négligence totale des autorités sur cette question.



“Le gouvernement du Sénégal n’a jamais respecté Kolda”, peste un activiste sur sa page Facebook. Qui poursuit : “Nul ne doute aujourd’hui de la position géographique de cet hôpital, mais également, de l’importance de la région dans le PIB Sénégalais”.



En plus de l’absence d’un scanner, le plateau technique de l’hôpital reste très faible. Plusieurs appareils fonctionnent à peine ou n’existent même pas : les matériels techniques sont vétustes, certains appareils en panne depuis des mois etc. Or, les Koldois espèrent le scanner, dans les meilleurs délais, et le renforcement du plateau technique de l’hôpital régional de Kolda

