Kolda : un ASP arrêté avec du chanvre indien

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Mai 2019

Assistant à la sécurité de proximité (Asp), M.D, alias ‘’King’’, vient d’être mis aux arrêts pour détention et usage de chanvre indien.



C’est dans l’après du mercredi 8 mai que l’Asp ‘’King’’ a été interpellé à l’entrée sud-ouest de la ville de Kolda, par des éléments de l’OCRTIS. En poste à l’espace numérique ouvert (ENO), le mis en cause aurait déserté son lieu de travail pour aller fumer loin des regards. Mais, c’était sans compter avec le flair des éléments de l’OCRTIS, qui l’ont appréhendé alors qu’il était en possession de la drogue.













L’Observateur



