Kopar Express : Des pirates informatiques compromettent la base de données des donateurs de Pastef et la vendent sur le dark web Des pirates informatiques ont réussi à s'emparer de la base de données des donateurs de Pastef et sont actuellement en train de la vendre sur le dark web. Selon les informations divulguées, les noms, prénoms, numéros de téléphone et numéros de carte des donateurs ont été compromis. Cette nouvelle fuite de données a suscité l'inquiétude et la colère des donateurs, qui sont maintenant exposés à des risques potentiels de fraude et d'usurpation d'identité.



Rédigé par leral.net le Samedi 18 Mars 2023 à 09:00

Pastef est un mouvement politique sénégalais dirigé par Ousmane Sonko, qui s'est présenté aux élections présidentielles de 2019. Depuis lors, il est devenu un acteur important de la scène politique sénégalaise, en particulier en raison de sa position d'opposition au gouvernement actuel.



Le mouvement a organisé plusieurs campagnes de financement participatif pour soutenir ses activités, notamment la construction d'un siège et la prise en charge des frais juridiques de Sonko, qui a été accusé de viol en 2021.



Malheureusement, ces campagnes ont été compromises par les pirates informatiques, qui ont réussi à s'emparer des données des donateurs et à les vendre sur le dark web. Cette fuite de données a été découverte après que certains donateurs ont signalé des activités suspectes sur leurs comptes bancaires.



Les conséquences de cette violation de données peuvent être graves pour les donateurs, qui risquent maintenant d'être victimes de fraudes et d'usurpations d'identité. Les autorités sénégalaises ont été alertées sur cette situation et ont commencé une enquête pour retrouver les responsables de cette attaque.



En attendant, les donateurs doivent être vigilants et surveiller de près leurs comptes bancaires, pour détecter toute activité suspecte. Il est également recommandé de changer les mots de passe des comptes en ligne et de contacter immédiatement leur banque si des transactions suspectes sont détectées.



En fin de compte, cette situation souligne l'importance de la sécurité des données en ligne et la nécessité pour les organisations, de mettre en place des mesures de protection adéquates pour protéger les données de leurs utilisateurs. Les pirates informatiques sont de plus en plus sophistiqués et les organisations doivent être proactives dans leur approche pour garantir la sécurité de leurs données sensibles.



Un nouveau scandale éclabousse Seydou Bâ, actionnaire à Kopar Express, déjà en détention provisoire. Selon les informations relayées par "Libération", il a été interrogé par la Sûreté urbaine (SU) mardi dernier, en présence de son avocat, Me Ousseynou Faye. Cette fois-ci, il est soupçonné d'être impliqué dans une affaire d'escroquerie en bande organisée.



La plainte aurait été déposée par le GIE pour la promotion des non-voyants au Sénégal, dont Seydou Bâ aurait détourné les fonds. Le président de l'association, Souleymane Gadiaga, accuse en effet Kopar Express de ne pas avoir reversé les 10 966 948 FCfa récoltés dans le cadre d'une cagnotte destinée à financer la construction d'un centre d'accueil pour enfants handicapés visuels.



Le projet, évalué à 50 millions FCfa, devait être implanté à Bambilor. Les initiateurs du GIE avaient sollicité Kopar Express pour collecter les fonds nécessaires. Selon "Libération", Seydou Bâ aurait reconnu avoir organisé la cagnotte et récolté les fonds en question. Toutefois, il aurait justifié le non-versement des fonds en avançant que la banque américaine Stripe aurait signalé l'utilisation de cartes bancaires suspectes pour effectuer certaines contributions.



Si cette nouvelle affaire se confirme, elle viendra s'ajouter à la longue liste des accusations qui pèsent sur le patron de Kopar Express. Déjà sous mandat de dépôt pour des soupçons d'escroquerie et de blanchiment d'argent, Seydou Bâ risque de voir sa situation se compliquer encore davantage. Pour le moment, les autorités sénégalaises n'ont pas communiqué sur l'avancée de l'enquête en cours.

