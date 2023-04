Korité 2023 : Wally Ndaw encore au chevet des populations de Bambilor et environs

Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Avril 2023 à 18:19 | | 0 commentaire(s)|

Les populations de Bambilor, à l’occasion de la Korité, attendent des autorités et responsables, des actions sociales pour profiter de la fête. Ce vendredi a été choisi par le responsable Wally Ndaw, pour apporter sa contribution aux familles démunies de Bambilor, Comico, Sant Yalla, Khar Yalla, etc.



D’après les bénéficiaires, Wally Ndaw est un acteur de développement infatigable, qui a toujours pris des initiatives pour l’autonomisation de la femmes.



Aujourd’hui, il est conseiller municipal et président de la commission Jeunesse/Sports de la Mairie de Bambilor. Wally Ndaw vient de distribuer des centaines de sacs d’oignons pour la 6e édition. Un geste hautement apprécié, montrant à suffisance le degré de son engagement à matérialiser sa politique sociale envers la population.









Birame Ndaw



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook