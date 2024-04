Korité 2024 : «Le croissant lunaire ne sera observable nulle part ce lundi»

Dans un communiqué relayé par "Bes Bi", l’Aspa renseigne que le lundi 8 avril 2024, la lune se couchera à 19h 21mn, alors que le soleil se couchera à 19h 23mn. Ce qui fait que « le croissant lunaire ne sera observable nulle part sur terre ».



Par contre, indique-t-on dans la note, le mardi 9 avril, la lune se couchera à 20h 21mn, soit 58 mn après le Soleil qui se couche à 19h23. Elle sera alors âgée de 25h 02mn et sa surface éclairée sera d’environ 1,6%, avec une altitude de 12,4°.



Selon Marame Kaïré et ses collègues, le croissant sera donc « observable à l’œil nu au Sénégal, partout où le ciel est bien dégagé, de même en Afrique, en Europe et en Amérique », indique l’Aspa.



Quant au mercredi 10 avril, ajoute le journal, la lune sera facilement visible partout dans le monde, avec une surface éclairée de 5% et se couchera à 21h 24mn au Sénégal. Soit environ 2h de temps après le coucher du Soleil. « Ce qui est bien tard pour un premier croissant lunaire », indique-t-on dans les conclusions de l’Aspa.