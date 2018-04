Koulibaly buteur et fait rêver Naples du titre

Lors de la 34e journée d’hier (dimanche) du championnat Italien, le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly marque pour Naples et arrache la victoire sur le terrain de la Juventus. Et grâce au Sénégalais, Naples peut encore rêver du titre.



Naples a arraché la victoire (1-0) grâce à un but de Kalidou Koulibaly en toute fin de match sur le terrain de la Juventus. Elle ne compte plus qu'un point de retard sur les Turinois. L’équipe de Kalidou Koulibaly peut encore croire à son troisième titre de champion d’Italie, et le premier sans Diego Maradona dans ses rangs.



Les Azzurri reviennent à un point de la Juventus, actuel leader, à quatre journées de la fin du Championnat.



Calendrier de la Juventus et de Naples en Serie A.

Un petit point sépare les deux équipes à quatre journées de la fin.



JUVENTUS

✈️ Inter

🏠 Bologne

✈️ Roma

🏠 Hellas Vérone



NAPLES

✈️ Fiorentina

🏠 Torino

✈️ Sampdoria

🏠 Crotone

Thierno Malick Ndiaye

