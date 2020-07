Koumpéntoum - A la place des moutons de Tabaski, les douaniers découvrent du Yamba d'une valeur de 86 millions F CFA Les trafiquants de drogue ont beau être ingénieux, les forces de défenses et de sécurité sénégalaises le sont plus. Un camion malien a été arrêté avec 1076 kgs de yamba d'une valeur de 86 millions F CFA.

Le camion malien a déclaré qu'il transportait des moutons pour la Tabaski lorsqu'il a été arrêté à Koumpéntoum. Mais les douaniers ayant un coup fourré inspectent de fond en comble le véhicule qui avait des tiroirs taillés sur mesure.



A l'issue de la fouille, 1076 kgs de yamba ont été trouvés , ce qui est une valeur de 86 millions CFA.



Les trafiquants risquent de passer la Tabaski hors de leurs bases et dans un hôtel sans étoiles.





