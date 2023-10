Koumpentoum : Des individus encagoulés et armés, attaquent une boutique et un multi-services

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Octobre 2023 à 11:49 | | 0 commentaire(s)|

La commune de Payar a reçu, hier mercredi, vers dix-neuf heures, la visite d’individus encagoulés et lourdement armés de gourdins, de machettes et de fusils.



Les malfrats, arrivés à bord d’un 4x4, ont attaqué un multi-services situé au Marché central, appartenant au commerçant Adama Diouf. Ils ont emporté avec eux toute la recette journalière, renseigne "Seneweb".



Selon notre source, dès leur arrivée sur les lieux, les malfrats ont braqué leurs armes sur le gérant du multi-services et son employé, pour les obliger à leur remettre l’argent qui se trouvait dans le coffre-fort.



Ensuite, ils ont attaqué la boutique d'en face appartenant à Chérif Sy, pour le sommer de leur remettre l'argent. Ce dernier, pour éviter le pire, n'a pas hésité à accéder à leur demande.



Après leurs forfaits, les braqueurs ont disparu dans la nature, avant l’arrivée des forces de l’ordre.



Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie, pour mettre la main sur ces assaillants qui hantent le sommeil des populations de Payar, qui abrite l’un des plus grands marchés hebdomadaires du pays.



Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook