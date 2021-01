Koumpentoum: Une élève portée disparue, retrouvée morte et...

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Janvier 2021 à 09:57 | | 0 commentaire(s)|

C'est la tristesse et la désolation à Koumpentoum, un département situé dans la région de Tambacounda. Une jeune élève de seconde au lycée El hadji Bouna Sémou Niang, S. Diagne avait été perdue de vue depuis une semaine. Et depuis lors, c'était une véritable battue qui a été organisée pour la retrouver.



D'après "Les Echos", elle a été retrouvée morte avec la tête fracassée, sur la route nationale N1.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos