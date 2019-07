Koumpentoum: les populations réclament un camp militaire ou un commissariat de police La mort du commandant de brigade de la gendarmerie a mis à nu l’insécurité à Koumpentoum. Toute chose que reconnait Bassirou Fall, conseiller municipal dans le département. « Les vols et les attaques sont récurrents à Koumpentoum. C’est le meurtre du commandant de brigade Tamsir Sané qui a un peu mis à nu tout cela, mais Koumpentoum souffre d’un vrai problème de sécurité », a-t-il dit sur la RFM.

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Juillet 2019 à 14:34 | | 0 commentaire(s)|

Le conseiller municipal ajoute, « il y a la proximité de la Gambie qui augmente l’insécurité à Koumpentoum. Aujourd’hui, on ne sait pas si les meurtriers du commandant Sané ont regagné la Gambie ou pas. Nous demandons vraiment aux autorités de nous installer un camp militaire ou un commissariat de police à Koumpentoum. A défaut, qu’elles renforcent les moyens de la gendarmerie qui n’est pas bien outillée ».



Tué vendredi dernier lors d’un cambriolage à l’agence Postfinance de Koumpentoun, le commandant de brigade Tamsir Sané, a été inhumé ce lundi matin au cimetière de Yoff.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos