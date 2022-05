Koumpentoum : un juge tabasse une femme enceinte

Un magistrat accusé de battre une femme en état de grossesse. Cela s’est passé à Koumpentoum. Et le mis en cause n'est autre que le président du tribunal de Koumpentoum. Les faits ont eu lieu hier mercredi 25 mai 2022. A la descente du travail, le Président du Tribunal de Koumpentoum, M. Manel Faye, s’est donné en spectacle dans le quartier Travaux de la ville de Koumpentoum et plus précisément, dans la maison qu’il partage avec la famille Badji. En effet, le juge habite au premier et la famille Badji au rez-de-chaussée depuis plus de 2 ans et sans aucun rapport ni familiarité avec la famille Badji, révèle "Rewmi".



Selon le chef de famille, « la semaine dernière, il a commencé à injurier de mère les membres de la famille. Hier à sa descente, comme d’habitude, il trouve la femme de mon frère et la bonne assises, il les dépasse sans saluer, monte au premier et descend avec un bâton avant de rouer de coups, la bonne. La femme de mon frère l’interpelle sur la raison des coups, il la frappe également au point de la blesser à la tête et je précise que la dame est en état de grossesse très avancé ». Toujours selon M. Badji, « n’eût été l’intervention des voisins, peut être que l’irréparable allait se produire. Ne s’arrêtant pas à ça, il fait appel à la gendarmerie pour embarquer la dame et la bonne à la gendarmerie, sous prétexte que les voisins font beaucoup de bruit ».