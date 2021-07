Koungheul: Course poursuite avec la Douane: Un contrebandier trouve la mort suite à... Une course poursuite engagée avec les douaniers a été fatale à un contrebandier. La victime, Lamine Ba, était sur une moto quand il a croisé, samedi dernier, les soldats de l’Économie, révèle Le Soleil. Selon des témoins, le fraudeur n’a pas voulu s’arrêter. Le drame s’est produit entre Touba Wane Ayré et Missirah Wadène, dans le département de Koungheul, rapporte emedia.

"Il est tombé et la voiture de la Douane l’a écrasé", racontent les témoignages recueillis sur place, qui précisent qu’il est mort sur le coup. Ses proches, consternés, agitent une plainte. Ce, au moment où, la Douane dégage toute responsabilité, indiquant que le défunt a heurté un arbre dans sa fuite. Un choc brutal qui ne lui aurait laissé aucune chance de survie.



Son corps a été acheminé au Centre hospitalier régional de Kaolack pour les besoins de l’autopsie. En attendant les résultats, une enquête est ouverte.



Feu Lamine Ba laisse derrière lui une femme et cinq enfants.

