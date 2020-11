Koungheul: Des coupeurs de route braquent un véhicule et tuent une des passagères À Koungheul, les malfaiteurs continuent d'imposer leur loi. En effet, les attaques se répètent au détriment de la population.

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Novembre 2020 à 06:49 | | 0 commentaire(s)|

Ce samedi, un véhicule transportant des commerçants du marché hebdomadaire de Kounkoung, a fait l'objet d'une attaque par un groupe de malfrats.



Les assaillants ont d'ailleurs ouvert le feu sur la voiture et l'une des balles a atteint une vendeuse de friperie, qui est finalement décédée sur le coup.



Après leur sale besogne, ils ont tous pris la tangente en laissant les marchandises intactes. La gendarmerie de Koungheul a ouvert une enquête...



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos