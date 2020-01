Koungheul: L'eau "potable" qui coule des robinets est marron L'expression qui dit "l'eau est incolore" s'avère fausse à Koungheul. Dans cette ville la couleur de l'eau des bornes fontaines intrigue de plus en plus habitants. C'est une eau à la couleur des rochers qui coule des robinets.

Une situation qui dure depuis des années au grand dam des habitants de cette ville. Pourtant, l'eau bien qu'impropre est la seule eau disponible pour les "goorgoorlous". Une liquide impropre que les habitants de la ville de Mayacine Camara boivent avec tous les risques et périls qu'ils encourent.



Bien informées de cette situation, les autorités peinent depuis lors à résoudre cette situation qui risque de faire des dégâts sur la santé des habitants de cette ville surtout chez les enfants.

L'État qui a constaté la gravité de ce fléau a décidé de mettre sur place une usine de déferrisation d'un coût de 2,6 milliards de nos francs. Les travaux qui avaient débuté et qui devraient être livrés en fin 2018 tardent toujours à finir.



Malgré ce calvaire et les énormes difficultés que vivent la population de Koungheul, l'entreprise traîne les pieds au moment où, seuls les nantis acquièrent une eau potable en achetant des bouteilles d'eau minérale.







Abdoulaye Diallo (Correspondant de Leral à Kaolack)



